Резников прокомментировал использование "Байрактара" на Донбассе

ВСУ имели полное право использовать беспилотник "Байрактар" в зоне проведения ООС на Донбассе, в частности для удара по артиллерийской установке оккупантов, ведущих обстрелы. Ведь в "Минских соглашениях" говорится о запрете именно россиянам использовать дроны над украинской землей, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Чиновник обратил внимание на важную деталь, которую некоторые партнеры упускают из вида - в тексте "Минских соглашений" четко записано о запрете на использование "иностранных" беспилотных аппаратов.

"То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат" , - подчеркнул глава Минобороны.

Также Резников рассказал о событиях 26 октября, когда армейцы с помощью прицельного удара "Байрактара" уничтожили гаубицу противника, из которой те вели огонь, в результате чего погиб военный ВСУ.

"Есть специальная служба СЦКК (Совместный центр коммуникаций и контроля). Они сообщили ОБСЕ, что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника и обстреливают наши земли. Более того, погиб наш боец. И запросили "режим тишины". Не отработал этот механизм" , - говорит министр.

Чиновник отметил, что по этой причине, пользуясь статьей 51 Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту.