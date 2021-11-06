Аваков: Украине нужен сценарий на случай смерти Путина

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что украинской власти в вопросе деоккупации территорий надо рассматривать не только мирное урегулирование конфликта, но и военный сценарий, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

Бывший глава МВД предложил закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, которая в 2018 году была принята на уровне МВД.

"Допустим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже не готовы. А если он не готов, то должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему, дипломаты и переговорщики – по-своему. А наше общество должно поддержать эту готовность" , - сказал Аваков.

Экс-министр допускает политический кризис в России, к которому Украине тоже надо быть готовой.