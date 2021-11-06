В США приняли законопроект об инфраструктуре на $1 трлн

В пятницу, 5 ноября, в США Палата представителей приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму более $1 трлн, направив его в кабинет президента Джо Байдена, что является решающим шагом на пути к реализации обширных экономических планов демократов, сообщает Зеркало недели.

Сенат одобрил реконструкцию транспорта, коммунальных услуг и широкополосной связи в августе. Принятие закона является конкретным достижением объединенного демократического правительства, поскольку весной оно утвердило пакет помощи от коронавируса на сумму $1,9 трлн.

Мера принята 228 голосами против 206. Тринадцать республиканцев поддержали его, а шесть демократов проголосовали против. Байден мог подписать счет в течение нескольких дней.

Вашингтон годами безуспешно пытался принять крупный закон о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, которая подверглась еще большему давлению из-за экстремальных погодных условий. Белый дом также утверждает, что принятие законопроекта может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепочке поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

Двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает $550 млрд в новые проекты в области транспорта, коммунальных сетей и широкополосной связи. Пакет включает, в частности, $110 млрд на дороги, мосты и другие крупные проекты, $66 млрд на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и $39 млрд на общественный транспорт.