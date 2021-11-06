"People" выбрал самых сексуальных мужчин мира

В субботу, 6 ноября, во всем мире празднуют день самых красивых мужчин. Критерий красоты дело субъективное, но это не остановило издание "People" ежегодно выбирать самых сексуальных звезд. Победителя определяют на конкурсной основе: аналогично, как в номинации Time "Человек года", сообщает Обозреватель.

Сайт подготовил подборку красавцев, которые в журнале "People" за последние 10 лет получили звание "Sexiest Man Alive".

1. Крис Эванс (2021)

Это американский актер, о котором мир узнал благодаря роли Капитана Америки в экранизациях "Первый мститель" и "Мстители". Не менее успешны фильмы, где снимался Эванс, – "Фантастическая четверка", "Короли улиц", "Сколько у тебя?". Звезда позиционирует себя как комедийный/драматический артист и режиссер. Он активно занимается благотворительностью.

Крис Эванс – актер и режиссер.

2. Майкл Б. Джордан (2020)

Небольшие роли в культовых сериалах "Доктор Хаус", "Прослушивание" и "Обмани меня" научили Майкла тонкостям актерской профессии. Далее он продемонстрировал свой талант в фильмах "Станция Фрутвейл" и "Крид: Наследие Рокки". Помимо основной деятельности мужчина недавно начал заниматься продюсированием кинолент.

Майкл Б. Джордан – актер и продюсер.

3. Дуэйн Джонсон (2016)

Дуэйн, он же "Скала", – актер, рестлер и талантливый вокалист.

За роль в фильме "Мумия возвращается" Джонсон получил гонорар в размере $5,5 млн – этот факт внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня актер – один самых высокооплачиваемых артистов своего жанра. И это неудивительно, ведь каждый фильм, где снимается звезда, взлетает в рейтингах и высоко оценивается кинокритиками: "Форсаж", "Джуманджи: Новый уровень", "Геракл" и т.д.

Дуэйн Джонсон – актер и рестлер.

4. Дэвид Бекхэм (2015)

Это британский футболист, который выступал за национальную сборную, а также клубы "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид". В 2013 году он, по версии Forbes, стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Сейчас Дэвид Бекхэм – один из владельцев футбольного клуба "Интер Майами".

Дэвид Бекхэм – британский экс-футболист.

5. Крис Хемсворт (2014)

Самая известная роль австралийского актера – Тор в экранизациях Marvel. Но не менее впечатляющие фильмы, где снялся Крис, – "Доктор Стрэндж", "Охотники за привидениями" и "Кибер". Помимо актерской деятельности, звезда занимается моделингом. Он стал официальным "лицом" аромата Boss Bottled.

Крис Хемсворт – актер и модель.

6. Адам Левин (2013)

Американский музыкант и актер является фронтменом группы "Maroon 5". Артист с самого начала карьеры и до сих пор не перестает удивлять поклонников яркими хитами. И если его зрелищные клипы видели миллионы зрителей, мало кто знает об актерской деятельности артиста. Адам снялся в фильмах "Студия 30", "Американская история ужасов" и "Хоть раз в жизни".

Адам Левин – лидер группы "Maroon 5" и актер.

7. Ченинг Татум (2012)

Это американский актер и продюсер, снискавший мировую славу после ролей в фильмах "Побочный эффект", "Клятва" и "Шаг вперед". Ченинг не получал актерского образования, но для участия в картине "Дорогой Джон" взял несколько уроков мастерства.

Интересно то, что именно благодаря главной роли в киноленте "Супер Майк" (о стриптизерах) Татум получил звание самого сексуального мужчины года.

Ченинг Татум – актер.

8. Райан Рейнольдс (2010)

Райан – актер, продюсер и сценарист. За талантливость у него на голливудской Аллее Славы есть именная звезда. Среди самых успешных фильмов – "Дэдпул", "Телохранитель жены киллера", "Люди Икс: Начало. Росомаха" и "Шестеро вне закона". Рейнольдс активно занимается благотворительностью: он жертвует деньги в Центр защиты прав детей-иммигрантов.

Райан Рейнольдс – актер, продюсер и сценарист.

9. Хью Джекман (2008)

Именно этот актер сыграл Росомаху в серии культовых фильмов "Люди Икс". Кроме того, его можно увидеть в не менее ярких кинокартинах "Ночь в музее: Секрет гробницы", "Как не стать президентом" и "Глупое воспитание". Хью прекрасно поет, танцует, а также играет на фортепиано, гитаре и скрипке. Дополнительно увлекается виндсерфингом и игрой в гольф.

Хью Джекман – актер.

10. Мэтт Дэймон (2007)

Мэтт – американский актер, продюсер и сценарист. За свои сценарии получил награду "Оскар" и "Золотой глобус". Кроме того, у него есть 5 "Оскаров" за талантливо сыгранные роли. Среди лучших фильмов с Дэймоном – "Спасти рядового Райана", "Марсианин", "Форд против Феррари" и "Умница Уилл Хантинг".