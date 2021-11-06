"Дія" приостановит все услуги на одну ночь

В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Дія" переезжает в новый и более мощный дата-центр. В период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, необходимые документы в частности, COVID-сертификат можно сгенерировать заблаговременно.

Как сгенерировать документ в приложении и на портале, можно посмотреть по ссылкам здесь﻿ и здесь﻿. Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, сгенерированный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

Если получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но его нельзя заказать вновь в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе.