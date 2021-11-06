Республиканцы призвали Байдена увеличить военную помощь Украине

Два члена Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призывают президента Джо Байдена увеличить военную помощь для Украины. Они направили соответствующее письмо американскому главе, сообщает Новое время.

Республиканцы также настаивают на необходимости "развернуть военное присутствие США в Черном море", чтобы предотвратить угрозу вторжения России.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в виде разведки и оружия" , — заявили политики.

В издании отмечается, что Роджерс и Тернер являются высокопоставленными членами Комитета.

Члены Палаты представителей призвали Байдена "немедленно рассмотреть вопрос о соответствующем военном присутствии и позициях США в регионе".

Они добавили, что РФ активизировала свое агрессивное поведение, критикуя амбиции Украины по вступлению в НАТО.

Роджерс и Тернер указали, что с тех пор как прошлым летом администрация Байдена выделила Украине 60 млн долларов, военная активность России возросла.