Как автосалоны и СТО работают в "красной" зоне

С этой недели столица перешла в “красную” зону. Сайт выяснил, как карантинные ограничения отразятся на работе автосалонов и СТО. О чем следует знать клиентам, и возможно ли дистанционное обслуживание, сообщает Autoconsulting.

Нынешний переход на жесткие карантинные ограничения не стал неожиданностью, по нескольким причинам. Во-первых, о нем немало говорили заранее, и таким образом, дали возможность подготовиться. Во-вторых, многие успели вакцинироваться. Но самое главное, что импортеры и дилеры уже имеют опыт работы в условиях карантинных ограничений разной жесткости. А это значит, что все необходимые меры безопасности отработаны до мелочей. И те, которые хорошо себя зарекомендовали, используются и в нынешнем “карантинном сезоне”.

Как сообщили в пресс-службе компании “АВТ Бавария Украина” (автомобили BMW, Mini, Rolls-Royce, Aston Martin), при входе в шоурумы, клиент/гость обязаны предоставить один из перечисленных документов. Это, в частности, covid-сертификат, либо - негативный тест ПЦР (сдан не позже 72 часа назад), либо - экспресс-тест на covid (сдан не позже 48 часов). Кроме того, вход и пребывании на территории дилерских центров происходит в масках. Если у посетителя нет маски, ему её предоставляют. Помимо этого, во всех клиентских зонах установлены дезинфекторы. Возле кассы на полу размещены отметки дистанции в 1,5 м. Эту дистанцию при общении с клиентами, соблюдают и сотрудники компании. Они - вакцинированы. Также, для всех автомобилей используются защитные чехлы для пола, сидений и руля. А салон автомобилей клиентов - дезинфицируется.

Как сообщили в пресс-службе компании “Еврокар” (автомобили Skoda), схема работы дилерских предприятий ŠKODA в условиях карантинных ограничений была отработана в течение последнего года, и отлично себя зарекомендовала. В “красной” зоне автосалоны и станции технического обслуживания ŠKODA работают с соблюдением режима карантинных ограничений, установленных законодательством и местными властями. А также - в соответствии с рекомендациями ŠKODA.

У дилеров компании “Еврокар” станции техобслуживания в “красных” зонах работают в штатном режиме с соблюдением всех карантинных условий и рекомендаций автопроизводителя. В том числе - с контролем здоровья сотрудников, дезинфекцией, масочным режимом и дистанцированием.

В пресс-службе компании “Ниссан Мотор Украина” сообщили, что все операции по продажам и сервисному обслуживанию автомобилей Nissan в официальной дилерской сети марки происходят согласно требованиям законодательства Украины и рекомендациям МОЗ. В дилерских центрах здесь проверяются сертификаты и результаты тестов. А стерильность обеспечивается тотальным масочным режимом, наличием дезинфекторов для рук и дополнительной санитарной обработкой помещений. Маски для клиентов доступны и предоставляются по запросу.

В компании “Порше Украина” (Audi, Cupra, Volkswagen, SEAT), в рамках заботы о безопасности клиентов, при входе в дилерские предприятия замеряется температура, помещения укомплектованы масками и антисептиками. Во время работы с автомобилем используются одноразовые защитные чехлы на руль и сиденье. У персонала дилерских предприятий установлены защитные экраны на столах для минимизации прямого контакта с клиентами, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, прямая приемка автомобиля проводиться с выполнением требований по соблюдению дистанции. Либо, осмотр автомобиля происходит с помощью фото/видео фиксации.

Как сообщили в пресс-службе компании “Рено Украина”, в автосалонах и на СТО дилерских центров компании, у посетителей проверяют COVID-сертификаты. Стерильность здесь обеспечивают, выполняя весь комплекс необходимых мер, одобренный МОЗ по предотвращению заражения. В частности, – используются антисептические средства для регулярной уборки, в наличие есть маски (как на сотрудниках, так и для посетителей), антисептики, соблюдается социальная дистанция и т.д.

Дистанционное обслуживание

Как дистанционно учат в школах, многие знают. В автосалонах и на СТО дилерских центров также существует дистанционное обслуживание.

У дилеров компании “Еврокар” помимо привычной телефонной связи, почты и форм онлайн-заказов, клиентам доступны консультации практически любым удобным способом: по видеосвязи, через мессенджеры и соцсети. Онлайн можно воспользоваться конфигуратором и посмотреть актуальный склад. На сайте дистрибьютора также работает виртуальный чат-бот Лаура.

По информации из пресс-службы компании “Еврокар”, Автосалоны дистанционно консультируют клиентов относительно выбора автомобиля и после оплаты, на основании договора купли-продажи, организуют его выдачу. В дилерских центрах, расположенных в “красных” зонах, клиент удобным способом получает консультацию и выбирает понравившийся автомобиль из имеющихся на складе, или оформляет заявку на производство. После оплаты счета-фактуры менеджер автосалона согласовывает дату и место выдачи автомобиля.

Посетители в ремзону не допускаются до снятия карантинных ограничений. Автомобили на сервис принимаются с заботой о клиентах и их здоровье, с соблюдением всех мер противодействия распространению вируса. Регулярно проводится дезинфекция помещений и рабочих поверхностей, а также - автомобиля после приемки и перед выдачей клиенту. Запись на сервисное обслуживание доступна по телефону, через сайт skoda-auto.ua, а также - на сайтах дилеров.

В компании “АВТ Бавария Украина” работает дистанционное обслуживание по консультированию клиентов и помощи по подбору авто. А о том, как здесь происходит сервис бесконтактной передачи автомобиля на СТО, сайт уже не только рассказывал, но и показывал

В пресс-службе компании “Рено Украина” сообщили, что их дилеры готовы помочь клиенту дистанционной консультацией (в том числе и по подбору авто) по удобным для него каналам коммуникации.

Работает и сервис бесконтактной передачи автомобиля на СТО. Он есть, например, на “Виннер Оболонь”.

Используется дистанционное обслуживание и в дилерских центрах “Ниссан Мотор Украина”. В частности, на сайте https://www.nissan.ua можно посмотреть автомобили в наличии, там же сформировать для себя автомобиль в желаемой комплектации и с дополнительными опциями. Узнать контакты ближайшего дилерского центра. По телефону или через мессенджеры получить всю необходимую информацию от специалистов дилерского центра, пройти удаленный тест-драйв по запросу.

Оплата автомобиля также может происходить удаленно – через мобильные приложения, i-box и т.д. Также, по запросу клиента некоторыми дилерскими центрами проводится адресная доставка автомобиля клиенту домой.

В пресс-службе компании “Порше Украина” сообщили, что сейчас у некоторых из их дилеров возможен заказ услуги привезти/отвезти автомобиль на сервис. А также - сдача автомобиля на СТО без физического контакта с персоналом. Как это работает? Клиент заказывает услугу привезти/отвезти автомобиль на сервис, согласовывает сроки и предоставляет адрес. Во время обслуживания, и в случае необходимости провести дополнительные работы, с клиентом поддерживается связь. Процесс оформления счета выполняется в онлайн режиме. После обслуживания автомобиль возвращают в согласованное время и по указанному адресу непосредственно клиенту.

Также существует возможность самостоятельно сдать автомобиль на СТО, не пересекаясь с персоналом. В этом случае клиент оставляет ключи и регистрационные документы в специальной ячейке возле дилерского центра, а автомобиль - на парковке.