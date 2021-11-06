Топ-6 стран мира с идеальными погодными условиями

Любому, кто хочет отправиться за границу, лучше всего посетить страну с идеальными (для него самого) погодными условиями. Несмотря на то, что во всём мире есть удивительно интересные места, погода бывает очень непредсказуемой, сообщает WomanEL.

Сайт хочет вам помочь и подготовил список мест с почти идеальными погодными условиями.

Квазулу-Натал, Южная Африка

На окраине Африки, покрытой тропической растительностью с километрами пляжей премиум-класса, находится прибрежный Квазулу-Натал – мечта любителей солнца. Зимой здесь лучшие условия для серфинга с минимальным количеством осадков, а океан достаточно теплый, чтобы в нем можно было купаться.

Канарские острова, Испания

На Канарских островах мягкое лето, которое временами может достигать 30 градусов по Цельсию. А зима никогда не бывает слишком холодной, достигая около 10 градусов по Цельсию в самой низкой точке ночью. Помимо удивительного климата, сами острова великолепны в любое время года.

Лоха, Эквадор

В Эквадоре, расположенном в нескольких градусах к югу от экватора, круглый год царит прекрасная погода. Благодаря своему центральному расположению на земном шаре, солнце встает и садится здесь практически в одно и то же время каждый день в году.

Кипр, Средиземноморье

Несмотря на то, что зимой в горах может быть снег, вы сможете наслаждаться долгими и теплыми днями на пляже. Весна, лето и осень – лучшее время для посещения Кипра.

Острова Таиланда

В Таиланде также бывает сезон дождей, но погода всегда теплая, независимо от времени года.

Малага, Испания

Малага – одна из сокровищниц Средиземноморья. Здесь очень теплая зима и очень жаркое лето. Если вы хотите провести отпуск в очаровательном городе, изобилующем прекрасными ресторанами, развлечениями на свежем воздухе и множеством песчаных пляжей, то вы найдете это в Малаге.