Россия и Беларусь готовят единую символику Союзного государства

Россия и Беларусь договариваются о создании единой символики Союзного государства. Разговора о создании единой валюты пока нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ " , - сказал он.

В то же время, разговора о создании единой валюты Союзного государства на сегодняшний день нет.

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет" , - сказал он.

Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, который тогда занимал пост президента Беларуси.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко в 4 ноября на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.