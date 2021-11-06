В МИД РФ подтвердили обсуждение Украины во время визита директора ЦРУ

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, сообщает Интерфакс.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление. По словам Рябкова, особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бернса в Москве, придавать не следует.

Комментируя заявления главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США Марка Милли о том, что США не считают агрессивными действия российских военных вблизи границ с Украиной, Рябков сказал:

"Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам".

Ранее сообщалось, что визит директора ЦРУ﻿ в Москву был связан с наращиванием войск у границ с Украиной, и попыткой понять, что движет действиями Москвы. Инициатором визита, по данным CNN, был президент США Джо Байден.