Обязательный техосмотр с 2022 года: какие авто не пройдут

В 2022 году украинских водителей ждет очередное нововведение – обязательный техосмотр легковых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовлен. И, похоже, далеко не все автомобили смогут пройти обязательный технический осмотр, сообщает Today.ua.

Если судить по законопроекту, то техосмотр не смогут пройти автомобили, побывавшие в серьезном ДТП. Учитывая, что в Украине ежегодно происходят десятки тысяч дорожных аварий, то количество автомобилей с сильными повреждениями очень большое. Эксперты во время техосмотра будут выявлять и анализировать все повреждения.

Не смогут пройти техосмотр из-за несоответствия экологическим нормам автомобили в возрасте старше 15 лет. Украинцы сейчас на вторичном рынке чаще всего покупают автомобили в возрасте до 5 лет, но есть значительная часть покупателей машин в возрасте 5-10 лет. По украинским дорогам ездит много автомобилей старше 15 лет.

Кроме того, техосмотр не пройдут машины с измененной конструкцией. Будут также проблемы у многих автомобилей с иностранной регистрацией и у тех, которые уже получили украинскую прописку.

Законопроект предлагает ввести проверки технического состояния автомобилей на стационарных пунктах и прямо на дороге. Придорожные проверки будут составлять не меньше 5% от общего числа зарегистрированных в Украине машин.

Автомобили должны будут проверять через 4 года после регистрации, а потом каждые 2 года. Техосмотр обязаны будут проходить новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность).

Если автомобиль остановят без техосмотра или с просроченным техосмотром, то водителя оштрафуют на 1700 гривен. Повторное нарушение - лишение водительских прав.