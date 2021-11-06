Пассажирский электрический самолёт взлетит в 2026 году

Wright Electric анонсировала свой новый проект — самолёт Wright Spirit на 100 посадочных мест. Он будет построен на базе модели BAe 146 и оборудован электрической силовой установкой. Модель может быть готова к работе в 2026 году, сообщает 3Dnews.

«Построив крупнейшую в мире силовую установку для аэрокосмической отрасли, мы можем произвести крупнейшую в мире модернизацию для обеспечения нулевых выбросов, непосредственно обслуживая самые загруженные в мире маршруты», — заявил глава компании Wright Electric Джефф Энглер (Jeff Engler) .

Самолёт Wright Spirit обеспечит часовые перелёты, перевозя до 100 пассажиров на популярных маршрутах, например, из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Замена углеводородной установки BAe 146 на полностью электрическую альтернативу займёт какое-то время. После ряда наземных тестов компания планирует приступить к лётным испытаниям самолёта с одним электродвигателем к 2023 году. В 2024 году их станет два, а в 2026 году самолёт на полностью электрической тяге поднимется в небо. Даже в отсутствие дальнемагистральных рейсов такая модель, по мнению главы компании, может «существенно повлиять на глобальные выбросы».

Если производителю удастся достичь своей цели к 2026 году, Wright Spirit имеет все шансы стать флагманом авиационной отрасли в переходе на технологии с нулевым углеродным выбросом. Отрасль в целом взяла на себя обязательство осуществить такой переход к 2050 году, а компания Wright, подчеркнул господин Энглер, готова будет начать уже в 2026 году.