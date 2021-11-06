Windows 10 (21H1) стала доступна всем пользователям

С выходом Windows 11 всё внимание пользователей приковано именно к этой операционной системе. Однако Microsoft не забыла и про Windows 10, поскольку эта программная платформа сохранит актуальность до октября 2025 года, сообщает 3Dnews.

На этой неделе было объявлено о том, что обновление Windows 10 (21H1) достигло финальной стадии распространения и теперь доступно всем пользователям.

Напомним, Microsoft выпустила первое функциональное обновление этого года Windows 10 (21H1) или Windows 10 May 2021 Update в мае. Распространение пакета осуществлялось поэтапно, поэтому до момента, пока он стал доступен всем желающим, прошло несколько месяцев. Любопытно, что в этом месяце ожидается выход обновления Windows 10 November 2021 Update или Windows 10 (21H2), которое формально считается функциональным, но на деле преимущественно состоит из общих исправлений и улучшений, направленных на повышение стабильности работы ОС.

«Windows 10 версии 21H1 предназначена для широкого развёртывания. Как всегда, мы рекомендуем как можно быстрее обновить свои устройства до последней версии Windows 10, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами новейших функций и расширенной защиты от угроз безопасности», — говорится в сообщении Microsoft .

Поскольку поддержка Windows 10 продолжится до октября 2025 года, пользователям не нужно торопиться с переходом на Windows 11.