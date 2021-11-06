Более 90 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

По меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва, произошедшего при столкновении бензовоза и грузовика в столице Сьерра-Леоне Фритауне, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил вице-президента страны Мухаммед Джалло.

Кроме того, в больницы госпитализированы еще 88 человек, получивших ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов столицы Сьерра-Леоне. Власти не исключили, что число жертв может достичь 100 человек.