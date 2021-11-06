Кабмин отменил результаты конкурса на главу Налоговой службы

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено.

Напомним, 3 ноября правоохранители пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы. Следственные действия проводятся по уголовному делу о возбуждении налогового законодательства предприятиями Полтавской области.