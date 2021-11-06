Умер бывший народный депутат Крючков

Бывший народный депутат от Коммунистической партии Украины Георгий Крючков скончался в четверг, 4 ноября, в возрасте 92 лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня 4 ноября ушёл из жизни светлый ,высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков - влиятельный политический деятель современной Украины" , - написала в соцсети Facebook экс-нардеп Ирина Спирина.

В свою очередь, пресс-служба народного депутата фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича сообщила, что прощание с Крючковым состоялось в субботу, 6 ноября.

Георгий Крючков входил в состав Компартии с 1956 года, трижды становился депутатом Верховной Рады УРСР. В 1998 и 2002 годах избирался народным депутатом Верховной Рады Украины по спискам КПУ. Дважды становился председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны – в 1998 – 2000 годах и в 2002 – 2006 годах.