Суд над Саакашвили могут провести в тюрьме

Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу "Рустави 2".

"Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения" , – сказал Брегадзе.

В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.

"Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это и какое количество сил должно применить государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций" , - заявил министр.

Саакашвили продолжает голодовку 38-й в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.

Политик тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.