Польша не планирует вводить локдаун: названы причины

Власти Польши не планируют вводить в стране локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК-Украина.

Среди причин премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал протесты недовольных такими мерами, что приводит к росту инфицированных.

По его данным, Моравецкий сделал это заявление во время посещения больницы во Вроцлаве. Премьер отметил, что правительство страны рассматривает разные меры для ограничения распространения коронавируса. Однако, по его словам, ужесточение карантина не стоит на повестке дня.

"Мы не рассматриваем локдаун" , - сказал Моравецкий.

Глава правительства добавил, что наблюдая за массовыми протестами в других странах, где был введен локдаун, был сделан вывод, что такие ограничения приводят только к росту заболеваемости коронавирусом.

"Поэтому мы стараемся найти середину, лучшее решение" , - подчеркнул премьер, добавив, что правительство делает ставку на вакцинацию от инфекции и расширение мест для пациентов в больницах.

Напомним, со 2 ноября в Польше начали вакцинировать от коронавируса третьей дозой.