Тест-драйв кросс-универсала Porsche Taycan Cross Turismo

Минувшим летом гамма электромобиля Porsche Taycan на украинском рынке пополнилась версией Cross Turismo, причем новинка уже метит в лидеры электрических продаж марки. Мы взяли такую машину на тест-драйв, чтобы выяснить, в чем притягельность этого кросс-универсала, сообщает РБК-Украина.

На первый взгляд, Porsche Taycan Cross Turismo не кажется рациональным приобретением. Универсальный пятидверный кузов, обязательный полный привод, но… Менее вместительный, чем кроссовер Cayenne, менее спортивный, чем спорткар 911 и базовый Тайкан, и менее дальнобойный, чем автомобиль с ДВС. А заявленная "внедорожность" ограничивается слегка увеличенным дорожным просветом и перенастроенной электроникой.

С моделью Taycan компания Porsche в 2020 году открыла для себя дверь в новую эру электричества. Теперь в линейке появилась версия Cross Turismo с другим дизайном задней части кузова, строго полноприводной концепцией и претензией на кроссоверность

Однако статистика, как самая упрямая вещь в мире, говорит о другом. С начала года в Украине продано 48 экземпляров Taycan, а Cross Turismo, даром что появился на нашем рынке ближе к лету, уже разошелся тиражом 36 единиц. Но главное – в структуре предзаказов "внедорожный" Тайкан уже обогнал базовую машину, так что к концу года наверняка станет лидером электрических продаж марки.

А в глобальном масштабе семейство Тайкан по итогам девяти месяцев 2021 года и вовсе вышло на третье место по популярности среди всех моделей Porsche, обогнав, страшно сказать, даже культовый "девять один один". Кросс Туризмо внес в это достижение свой весомый вклад.

Порше Тайкан Cross Turismo

Магия бренда Porsche столь же сильна, как и притягательность Tesla, да и по технологичности это продукты одного уровня. Поэтому спор о том, что лучше – машины семейства Taycan или Model S, лишен смысла. При этом у Тайкан есть дополнительный козырь: красота. Изящная стилистика, которую подопечные Илона Маска не захотели или не посчитали нужным дать своим машинам.

В семействе "тайкановых" именно пятидверный Cross Turismo получился особенно хорошо, однозначно выигрывая у базового седана. Скульптурная корма с ниспадающей линией крыши и дополнительной багажной дверью превратила машину в… Слово "универсал" здесь неуместно, перед нами представитель племени так называемых шутинг-брейков – термин используемый для быстрых и мощных машин со стильным дизайном двухобъемного кузова.

В статике Taycan Cross Turismo искусно маскирует свою электрическую суть: лючки зарядки, расположенные по обоим бортам на передних крыльях, практически незаметны, и только отсутствие выхлопных труб выдает в нем электромобиль

Еще одно важно отличие от «просто» Тайкан – обязательный полный привод, тогда как базовая версия седана имеет лишь один мотор на задней оси. Поэтому линейка Кросс Туризмо насчитывает четыре версии вместо пяти, но именуются они идентично – 4, 4S, Turbo и Turbo S.

У нас на тесте – версия Cross Turismo 4S с силовой установкой пиковой мощностью 571 л.с. и максимальным крутящим моментом 650 Нм.

Салон кросс-универсала Порше Тайкан

Передняя часть салона Taycan Cross Turismo идентична седану – те же глубоки ковшеобразные кресла, те же четыре дисплея (пассажирский предлагается в качестве опции). А вот на втором ряду…

Теперь здесь можно расположиться без того, чтобы упереться головой в потолок. И без риска приложиться макушкой о верхний проем двери при посадке. Ведь крыша ниспадает более полого, а заднее стекло расположено дальше.

Попутно ощутимо удобнее стал багажник, куда открывает доступ полноценная подъемная дверь. По сравнению с седаном полезный объем вырос разом на 80 л – до 446 литров. А если сложить спинки задних сидений, получим уже 1212 литров.

Что ж, если у Taycan были всего две функции – драйверская и имиджевая, то Cross Turismo обрел вполне осязаемые практические преимущества. Можно всей семьей махнуть на выходные, например, в загородный клуб, прихватив и детские игрушки, и чемодан с вечерними нарядами жены.

Клиренс Тайкан Кросс Туризмо

Самое главное приобретение – под днищем. Звание кросс-универсала или, как в Порше именуют машину, Cross Utility Vehicle обязывает иметь увеличенный дорожный просвет – он вырос, причем ощутимо. А еще его можно менять в широких пределах, а конкретное значение зависит от версии и настроек.

У Cross Turismo 4S по сравнению с таким же "просто" Тайканом клиренс увеличился со 127 до 146 мм. Если заказать опциональный пакет Off-Road Design, как на тестовой машине, получим еще плюс 10 мм. Ну а специальный "внедорожный" режим Gravel позволяет приподняться над землей еще на 20 мм – итоговые 176 мм впечатляют.

Важно отметить, что переход в Gravel помимо дополнительных миллиметров дает изменение настроек активной подвески PASM (Porsche Active Suspension Management) с прицелом на внедорожную езду.

Драйв Taycan Cross Turismo

До первой "сотни" за 4,1 секунды. Разгон у 571-сильного Cross Turismo 4S по-электромобильному взрывной, но не рекордный на фоне той же Теслы Model S. Поэтому тем, кто жаждет большего – точнее, в данном случае меньшего, прямая дорога в конфигуратор. Модификация Turbo при мощности 680 л.с. спринт 0–100 км/ч выполняет за 3,3 секунды, а топовая 761-сильная Turbo S – за 2,9 секунды.

Но не стоит забывать, что Turbo и уж тем более Turbo S – это постоянная борьба. Борьба с собой, чтобы не стартовать "на все деньги" при каждом разгоне, а если не устоял перед искушением – борьба с машиной, которая при такой энерговооруженности уже требует от водителя особых навыков. Да и стоят они намного дороже: за цену "турбо-эски" (5,13 млн гривен) можно купить две машины в стартовой версии 4 (2,67 млн гривен).

Технические характеристики Porsche Taycan Cross Turismo

** В режиме Launch Control; ** Для комбинированного цикла

А "эска" за 3,1 млн гривен выглядит оптимальным вариантом по соотношению цена/скорость, ведь ее динамических возможностей за глаза хватит 90% тем, кто примеряет на себя этот электрический Порше.

Потому что такое четыре секунды до "сотни"? Это продольное ускорение 0,8g (показания акселерометра можно вывести на приборную панель) при разгоне "в пол" с Launch Control – иначе говоря, на каждом старте подголовник будет легонько бить водителя по затылку. Это впечатляющая быстрота даже в городском диапазоне скоростей и дополнительное пространство для маневра – по динамической маневренности Кросс Туризмо сродни мотоциклу.

Наконец, это тонны удовольствия в каждом повороте извилистой загородной дороги. Невзирая на увеличившиеся дорожный просвет и массу, кросс-универсал по управляемости ни в чем не уступает базовому седану – так же уверенно стоит на дуге, так же молниеносно отзывается на акселератор и до последнего цепляется шинами за асфальт, демонстрируя хватку настоящего Порше. И даже в хард-коровом режиме Sport Plus эта машина легка и понятна в управлении.

А что же режим Gravel? На бездорожье я не выезжал, но по грунтовке прохватил. Выросшая собранность подвески дает водителю чувство уверенности, что не достанешь бампером до кочки, и позволяет ехать достаточно активно.

Запас хода Тайкан Cross Turismo

В Украине электромобиль – все еще выбор смелых, кто не боится ограниченного пробега и трудностей с зарядкой. У владельцев Кросс Туризмо страхов будет меньше, ведь тяговая батарея емкостью 93,4 кВт·ч (в отличие от базового Тайкана она одинакова для всех версий) обеспечивает дальнобойность около 400–450 км в реальной жизни. Это практически соответствует паспортным значениям – у модификации 4S они лежат в пределах 388–452 км и 462–532 км для смешанного и городского цикла соответственно.

С таким запасом хода уже можно отдаляться от розетки на большие расстояния. Например, я после двух дней езды по Киеву в режиме дом/работа отправился за 90 км в Переяслав-Хмельницкий. Ехал в спокойном режиме, поэтому по возвращении привез чуть меньше четверти заряда. А восполнил его на самой мощной в Украине зарядной станции.

Зарядка на 320 кВт появилась у киевского дилера Porsche практически одновременно с выводом на наш рынок Cross Turismo и позволяет заполнить его батарею до 80% менее чем за час. Причем для владельцев электрокаров марки энергия бесплатна. Хотя вряд ли они будут сюда наведываться каждый раз, ведь наверняка почти у каждого под боком – в гараже дома или на паркинге многоэтажки – есть как минимум 11-киловаттный терминал. Даже такой мощности достаточно, чтобы за ночь зарядиться до полного.

Батарея Taycan Cross Turismo с рабочим напряжением 800 В позволяет заряжаться на терминалах постоянного тока мощностью до 270 кВт. Установленная в Киеве у дилера Porsche станция (на фото) формально обеспечивает это значение, но по факту принимаемая на борт мощность будет меньше, ведь зарядка идет через промежуточный бустер-аккумулятор на 140 кВт·ч. В моем случае скорость составила порядка 90–100 кВт·ч

Слагаемые успеха Taycan Cross Turismo

Стильный дизайн, более удобный салон и багажник повышенной вместимости – вот факторы, которые обусловили столь быстрый успех кросс-универсала в Украине, да и во всем мире. Добавим сюда заводной характер на асфальте и возможность передвигаться по легкому бездорожью благодаря увеличенному клиренсу и отдельному режиму Gravel.

Немаловажно и то, что по цене новинка лишь немногим дороже седана. На самом деле это даже более выгодная покупка, ведь в активе обязательный полный привод и батарея увеличенной емкости, за которую в случае "просто" Тайкана надо доплачивать.