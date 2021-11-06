США обратились к Германии по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты Америки с помощью дипломатических каналов предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной. Как рычаг давления на Кремль американцы призвали использовать газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. По данным издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

Отмечается, что американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Кроме того, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал Администрацию президента Джо Байдена отменить снятие санкций с оператора "Северного потока-2". Об этом сказано в его заявлении, опубликованном на сайте Комитета по иностранным делам. По словам чиновника, этот газопровод придаст России "смелости в агрессии" против Украины.

"В течение нескольких месяцев, действующий трубопровод "Северный поток-2" придаст смелости агрессии режима Путина против Киева, поскольку России больше не потребуется украинская газотранспортная система для экспорта газа в Западную Европу. Поэтому администрация Байдена должна сейчас отменить опасные отказы от критических санкций против "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить прохождение газа по трубопроводу" , – написал Маккол.

В свою очередь сенатор-республиканец Том Коттон в статье для Wall Streat Journal также призвал администрацию Байдена принять меры по сдерживанию российской агрессии против Украины, предложив четырехэтапную программу по этому вопросу. В частности, он призвал: