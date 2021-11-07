Курс валют НБУ на 7 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 7 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 ноября, не изменился и составил 26.19 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.28 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 35.46 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 28.69 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.58 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 7 ноября 2021 года.