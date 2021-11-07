Как читать этикетки продуктов: на что обратить внимание
Соцсети заполнены постами "Беру/не беру" и разборами составов. Но часто этим на людей нагоняют продуктовую паранойю, запугивая консервантами, загустителями, красителями и другими разрешенными добавками. И уводят от того, на что нужно обращать первоочередное внимание, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
- Калорийность продукта на 100 г/порцию. Чем выше плотность макронутриентов - больше белка, углеводов и особенно жиров на 100 г, тем выше калорийность.
- Состав. Ингредиенты перечисляются в порядке убывания - ингредиент с наибольшим весом указывается первым, с наименьшим весом - последним.
Например, первой в составе хлеба указана "обойная мука", а второй - "мука второго сорта". Это значит, что большая часть продукта - обойная мука, второй по весу составной - мука второго сорта и т. д.
- Количество углеводов на 100 г; также отдельно выделяют "из которых сахара - столько-то грамм". Показатель добавленных сахаров очень важен. Чем их меньше, тем лучше. В углеводах (либо отдельно) указывают и количество клетчатки на 100 г/порцию. Здесь все наоборот, чем больше клетчатки, тем лучше.
- Количество жиров на 100 г продукта, из которых выделяют насыщенные и трансжиры. Насыщенные жиры нужно держать в узде (менее 10% от общей калорийности), а трансжиры необходимо сводить к абсолютному минимуму. В списке ингредиентов они указаны как "частично гидрогенизированный жир/масло". Если в составе есть маргарин, в нем тоже могут содержаться трансжиры (в зависимости от технологии производства конкретного производителя).
- Соль на 100 г продукта. Чем ее меньше, тем лучше.
- Аллергены - обычно подчеркиваются и выделяются жирным. Аллергикам таких продуктов необходимо избегать в любых количествах, даже следовых.
- Маркетинговые слова: органический, без сахара, без глютена, без ГМО… не являются показателем, что продукт обладает высочайшей питательной ценностью. Часто на этикетке пишут "не содержит сахара", но в составе есть мед, который относится к добавленным сахарам. Это безграмотность производителя или сознательное введение покупателя в заблуждение.
- Не забывайте о сроке годности. Не покупайте просроченные продукты или те, у которых срок заканчивается завтра-послезавтра, но вы понимаете, что до завтра вы это не съедите.