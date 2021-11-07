Как читать этикетки продуктов: на что обратить внимание

Соцсети заполнены постами "Беру/не беру" и разборами составов. Но часто этим на людей нагоняют продуктовую паранойю, запугивая консервантами, загустителями, красителями и другими разрешенными добавками. И уводят от того, на что нужно обращать первоочередное внимание, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Калорийность продукта на 100 г/порцию. Чем выше плотность макронутриентов - больше белка, углеводов и особенно жиров на 100 г, тем выше калорийность.

Чем выше плотность макронутриентов - больше белка, углеводов и особенно жиров на 100 г, тем выше калорийность. Состав. Ингредиенты перечисляются в порядке убывания - ингредиент с наибольшим весом указывается первым, с наименьшим весом - последним.

Например, первой в составе хлеба указана "обойная мука", а второй - "мука второго сорта". Это значит, что большая часть продукта - обойная мука, второй по весу составной - мука второго сорта и т. д.

Что расскажет надпись на этикете (фото: pexels.com)