В "красной" зоне карантина находится 16 областей
В Украине в "красной" зоне находится больше всего областей. В "оранжевой" зоне - 6 регионов, а в "желтой" - три, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
"Красная" зона
В этой зоне находятся следующие регионы:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся следующие регионы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.