В "красной" зоне карантина находится 16 областей

В Украине в "красной" зоне находится больше всего областей. В "оранжевой" зоне - 6 регионов, а в "желтой" - три, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Красная" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона расширилась. Теперь в ней три области: