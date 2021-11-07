В "красной" зоне карантина находится 16 областей

В "красной" зоне карантина находится 16 областей

В Украине в "красной" зоне находится больше всего областей. В "оранжевой" зоне - 6 регионов, а в "желтой" - три, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Карантин в Украине: в &quot;красной&quot; зоне 16 регионов, а в &quot;оранжевой&quot; - 6

"Красная" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся следующие регионы:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая.

"Желтая" зона

Эта зона расширилась. Теперь в ней три области:

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Тернопольская.

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