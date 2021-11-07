Власти Грузии заявили, что Саакашвили принимал еду – соки и пюре

Грузинские власти заявили, что объявивший голодовку в СИЗО экс-президент страны Михеил Саакашвили на самом деле принимал пищу – детское питание и соки. Омбудсмен, как и сам заключенный и его адвокаты, ответили: это не нарушало условий голодовки, сообщает Обозреватель.

Кадры камер видеонаблюдения, показывающие, как Саакашвили ел, опубликовала грузинская Специальная пенитенциарная служба. В ведомстве подчеркнули, что делятся фотографиями еды "в связи с большим общественным интересом".

На фото видно бутылочки с соками, порошки-каши, а также баночки детского питания.

Интересно, что ведомство обнародовало снимок практически пустых банок с пюре, которые стояли в один ряд. Очевидно, все доказательства того, что Саакашвили ел, тщательно сохранялись в СИЗО.

Полупустые баночки. Источник: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

Соки и другие продукты. Источник: Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

В личном Facebook-аккаунте после этого появилось заявление политического деятеля. Мужчина отметил, что не нарушал условия голодовки и лишь поддерживал свое здоровье витаминами.

Он ответил, что, "чтобы окончательно исключить все бесстыдные предположения, направленные на дискредитацию и оскорбление" его, больше не будет принимать любые напитки и т.п., названия которых включены в Протокол о голоде, включая таблетки глюкозы, минералы и витамины.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отметила, что распространенные властями данные – это дезинформация.

Все пюре, каши и соки Саакашвили предоставил сами медперсонал места заключения, "который объяснил, что это нельзя оценивать как продукты питания", написала Ломджария.

Она подчеркнула, что видео можно неправильно трактовать и это вредит не только правовому статусу конкретного лица, но и всех заключенных.