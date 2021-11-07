Vodafone запустит микрокредитование и денежные переводы между абонентами

В Украине уже со следующего года будут выдаваться финтех-лицензии, которые позволят "легче заходить" на рынок операций с финансами, сообщает UBR.

"Эти лицензии будут иметь меньше рисков, чем банковские, но будут охватывать большинство операций, которые люди проводят со своими деньгами" , – об этом рассказал Василь Лацанич, глава телеком-подразделения NEQSOL Holding, которому принадлежит украинский Vodafone.

По его словам, речь прежде всего идет о транзакциях между потребителями (р2р), оплатах прямыми переводами, а также кредитах и микрокредитах.

Для того, чтобы предоставлять подобные услуги, нужны клиентская база, инструменты для учета и некоторые деньги, чтобы выполнять транзакции.

"У мобильных операторов все это есть. Даже если взять самый большой украинский банк, то с точки зрения IT он будет выглядеть слабо на фоне даже наименьшего украинского мобильного оператора" , – подчеркнул Василь Лацанич.

Он подчеркнул, что билинговые системы операторов являются более надежными, мощными, быстрыми и дешевыми в расчете на одну транзакцию.