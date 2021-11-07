Тимошенко раскритиковала закон об олигархах

Закон об олигархах, который подписал президент Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с деолигархизацией, и призван лишь отвлечь внимание общества от реальных проблем, сообщает Украина 24.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

Политик отметила, что бороться с олигархами в Украине нужно очень четкими методами:

"Первое – это демонополизация. Второе – поставить под контроль всех чиновников, представителей власти всех уровней, чтобы они не делали кулуарные схемы. Сейчас журналисты снимают представителей власти, "слуг народа", где они по ресторанам сидят, "клеят бизнес". Они там, условно говоря, "в тени", нормально приторговывают страной. Надо поставить под контроль их контакты. Надо обязательно закрыть оффшоры, а они не закрываются этим законом. Монопольное законодательство не усиливается этим законом".

По ее словам, в этом законе есть "такие вещи, которые ничего общего с борьбой с олигархами не имеют".