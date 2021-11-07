Украина получила почти 3 млн доз вакцины Moderna

Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Эта партия поступила бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

В рамках инициативы COVAX в Украину поступили 7 415 810 доз вакцин разных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Как отмечают в ЮНИСЕФ, поставки вакцин от COVAX продолжатся.

Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID.