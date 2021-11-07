Топ-10 сериалов Netflix, которые стоит посмотреть

24 года назад Netflix транслировала только стендапы для американской аудитории. Сегодня это мировой лидер по количеству кинопродукции в веб-пространстве. Неудивительно, что из-за мегапопулярных картин зрители могли пропустить то, что точно стоит нашего внимания, сообщает Обозреватель.

Сайт подготовил подборку из 10 малоизвестных, но очень интересных сериалов от Netflix. Посчитайте, сколько из них вы уже видели.

1. "Наша планета" (2019; 1 сезон из 8 серий)

Это сериал для настоящих эстетов и тех, кому нравится смотреть документальные фильмы о планете и обо всем живом на ней. Каждая серия посвящена разным уголкам мира – джунгля, морю, пустыням, лесу, ледникам. В сюжетах говорится, что в природе все имеет гармонию и все взаимосвязано.

Также режиссеры подняли проблему влияния человека на флору и фауну – вырубки лесов, загрязнения воздуха, истребления видов животных и т.д. Кроме того, вы узнаете, как изменения климата влияют на всех живых существ.

2. "Маньяк" (2018; 1 сезон из 10 серий)

Это мини-сериал в жанре черной комедии с элементами триллера и фантастики. По сюжету двое незнакомцев – Оуэн и Энни – принимают участие в разработке нового фармацевтического препарата. Это средство якобы должно решать любые проблемы, связанные с ментальным здоровьем – от шизофрении до страданий после разрыва отношений. Женщина и мужчина не догадываются о побочных эффектах от лекарства.

3. "Жертва номер 8" (2018; 1 сезон из 8 серий)

В Испании террористы берут в заложники людей, 8 из которых убивают и еще нескольких травмируют. Полиция подозревает в преступлении 23-летнего Омара Джамала. Этот персонаж не признает вину и требует доказательств. Ему никто не верит, кроме родных.

Мама и девушка Омара собирают факты, чтобы убедить полицию в ошибочности подозрений. Узнайте, удалось ли правоохранительным органам найти настоящих виновных.

4. "Космические силы" (2020; 1 сезон из 10 серий, планируется 2 сезон)

Это американский комедийный сериал, в котором генерал BBC Марк Нэйрд мечтает возглавить BBC США. Он становится главнокомандующим Космических войск. Спецзадание героя – оперативно освоить Луну и дать Америке возможность "господствовать" в космосе.

5. "Неортодоксальная" (2020; 1 сезон из 4 серий)

Это художественная экранизация реальной истории жизни Деборы Фельдмана, американо-немецкой писательницы. Режиссеры взяли сюжеты в ее мемуарах. Главная героиня по имени Эсти воспитывалась в ультраортодоксальной общине, где миссия женщины – рождение детей.

Девушка решает переехать в другой город, чтобы реализовать свои планы на жизнь. Она убегает в Берлин, где находит новых друзей, влюбляется и посещает занятия в консерватории. Все было хорошо, но что-то пошло не по плану.

6. "Голливуд" (2020; 1 сезон из 7 серий)

История о Голливуде в 40-е годы, в его "золотую эпоху". В сериале говорится об амбициозных людях, которые после войны начинают свою актерскую деятельность. Они мечтают стать знаменитыми в кинематографе.

Достичь поставленной цели мешают социальные проблемы: расовая и гендерная дискриминация, харасмент (приставания) и т.д. Узнайте, как герои будут противодействовать несправедливости.

7. "Мне это не нравится" (2020; 1 сезон из 7 серий)

Сюжет для комедийно-драматического сериала взят из одноименного комикса Чарльза Форсмана. В нем говорится о 17-летней Сидни Новак, отец которой покончил жизнь самоубийством. Девушка выясняет, что имеет суперспособность – умение управлять предметами силой мысли (телекинез). Благодаря дару она смогла понять причину смерти отца.

8. "Ужиться с самим собой" (2019; 1 сезон из 8 серий)

Этот сериал понравится тем, кто любит думать о смысле жизни. В экзистенциальной комедии семьянин решает принять участие в научном эксперименте. Это для того, чтобы стать лучшей версией самого себя. Но не все идет по плану: вернувшись домой, мужчина встречает своего усовершенствованного двойника. Узнайте, как изменилась жизнь главного героя после знакомства с собой.

9. "Невероятное" (2019; 1 сезон из 8 серий)

В сюжете говорится об изнасиловании 18-летней Мари Адлер, которое произошло на самом деле (в 2008 году в штате Вашингтон. – Ред.). Пострадавшая сообщила об этом полиции, но ей не поверили.

Под давлением детективов девушка отказывается от своих слов, называя их выдумкой. Через несколько лет произошла еще серия жестоких изнасилований. Удастся ли детективам найти виновника?

10. "Восьмое чувство" (2015-2018; 2 сезона по 12 серий)

Это научно-фантастический сериал о восьмерке незнакомцев ("сенсейтов"), которые находятся в разных уголках мира. Они живут обычной жизнью, но вдруг между ними возникает связь – ментальная и эмоциональная.

Мужчина, разгадавший, как это работает, отправляется в путешествие по миру, чтобы собрать в одну локацию всю восьмерку и научить всему, что умеет сам. Вслед за ним поехал Мистер Уисперс, который хочет уничтожить всех сенсейтов.