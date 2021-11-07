Украина и Турция создадут комиссию для изучения истории — посол

Одним из направлений культурной дипломатии в Турции в дальнейшем будет работа в архивах, изучение оригиналов документов, открытие новых страниц исторического взаимодействия, опровержение имеющихся искажений, сообщает Укринформ.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей, в т.ч. основываясь на архивах, которые есть в наших странах. Нужно изучить оригиналы документов и открывать неизвестно страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения" , - сказал Боднарь.

Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.