Украина и Турция создадут комиссию для изучения истории — посол
Одним из направлений культурной дипломатии в Турции в дальнейшем будет работа в архивах, изучение оригиналов документов, открытие новых страниц исторического взаимодействия, опровержение имеющихся искажений, сообщает Укринформ.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей, в т.ч. основываясь на архивах, которые есть в наших странах. Нужно изучить оригиналы документов и открывать неизвестно страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения", - сказал Боднарь.
Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.
"Южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому много изучать. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении", - подчеркнул посол.