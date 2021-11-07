"Сушу кофту": Зеленский похвастался новым селфи из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в соцсети новое фото из спортзала, сообщает Деловая столица.

Соответствующее сообщение президент сделал в Instagram.

"Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед" , — написал Зеленский.

Напомним, это уже не первый раз Зеленский выкладывает фото из спортивного зала. Да, на свой день рождения он выложил селфи в шортах и майке. Другое фото из зала прокомментировал сообщением: "У каждого свои "блинчики" на завтрак". Также демонстрировал, как тренируется с собакой.