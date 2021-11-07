Какие признаки говорят о появлении глистов в организме

Подцепить паразитов можно где угодно и когда угодно. Порой даже соблюдение элементарных правил гигиены не помогают человеку избежать заражения. Глисты могут быть в почве, в песке и даже в самых простых продуктах, сообщает РБК-Украина.

Какие паразиты могут атаковать человека и какие сигналы об этом подает организм – читайте в материале ниже.

Какие глисты чаще всего атакуют организм человека:

Круглые гельминты

Ленточные глисты

Острицы

Хлыстовики

Анкилостомы

Какие признаки говорят о глистах в организме

Расстройство желудка

Частые и хронические расстройства желудка при нормальном и здоровом питании – сигнал о паразитах в организме. Это могут быть расстройства, которые сопровождаются болями, газообразованием и вздутием живота.

Зуд

Некоторые виды паразитов могут вызывать зуд в интимных местах – это острицы. Выглядят эти паразиты как крошечные белые ниточки и живут они в кишечнике. Свои яйца самки остриц откладывают в анальном отверстии, что и вызывает сильный зуд.

Дизентерия

Эту неприятность очень легко можно подцепить в тропических странах, а вызывает дизентерию паразиты и бактерии.

Самые частые симптомы дизентерии: рвота со слизью или кровью, внезапное повышение температуры, боль в животе, потеря аппетита, усталость и обезвоживание.

Усталость и головокружение

Паразиты питаются всеми питательными веществами, которые попадают в организм. А значит, они крадут все эти вещества и витамины у человека. Это приводит к постоянной усталости и головокружениям, так как организму не хватает питательных веществ.

Есть глисты, которые живут в слизистой оболочке тонкой кишки, и они фактически не дают организму получать питательные вещества из пищи. Кроме того, есть виды глистов, которые вызывают головокружение, боли в мышцах и крапивницу. Первый признак таких паразитов – потеря веса.

Тошнота и рвота

Тошнота и рвота в течении долгого времени без объективных причин – еще один признак того, что ваш организм захватили паразиты. Чаще всего такие симптомы вызывают глисты, которые живут в пищеварительной системе.

Психические нарушения

Исследования показывают, что некоторые паразиты могут вызывать расстройства психики, при которых человек становится агрессивным. Обычно заражение происходит в результате употребления мяса или некачественной воды. К примеру, токсоплазмоз может вызвать психическое нарушение с внезапными и немотивированными приступами агрессии.

Воспаление кишечника

Паразиты угнетают иммунитет человека и делают его более восприимчивым к различным инфекциям. Они пытаются придушить иммунную систему своего хозяина, чтобы захватить как можно больше органов человека для собственного размножения. Это приводит к тому, что повышается риск развития различных воспалений, так как иммунная система пытается избавиться от паразитов.

Аллергия

Иногда аллергические реакции вызывают не внешние факторы, а внутренние – паразиты. Есть виды глистов, которые могут вызывать аллергические реакции – кашель, чихание, расстройства желудка и высыпания на коже.

Кандидозы

Между некоторыми видами паразитов и грибками семейства кандида есть связь – глисты могут спровоцировать кандидозы. Такая реакция может быть у популярного паразита – грибок кандида белая. Он появляется в основном после некоторых видов питания, в том числе и после употребления воды с хлором или после употребления антибиотиков. Баланс бактерий в организме нарушается, и паразиты в организме заносят кандиду.

Раны во рту

Одна из причин стоматита (мелкие и болезненные язвочки во рту) – это дисбаланс кишечной микрофлоры, который вызывается, в том числе и глистами. Если стоматит появляется довольно часто, то это повод обратиться к врачу и сдать анализы на паразитов.