Альткоины подорожали на 1200-2600%: какие токены выгодно скупить

Положительная динамика на крипторынке является наиболее значимыми событием, так как это поддерживает уверенность инвесторов в правильности выбора активов на 2021 год в целом, сообщает UBR.

Так, за последние семь торговых дней:

Polkadot вырос в цене на 24% – до $52,4;

Solana прибавила 20% – до $237 за монету;

Ripple прибавил 10%;

эфириум "подрос" на 5%;

биткоин – на 1%.

"Рассуждения о том, что рынок ждет массовая коррекция в начале ноября, не оправдались, и мы понимаем, что коррекция маловероятна из-за жадности каждого отдельного трейдера и инвестора. Несмотря на то, что криптовалюты штурмуют максимальные исторические уровни – никто не готов пропустить ралли и достижение очередных максимумов. Поэтому и нет коррекций по 20-30%", – отмечает главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Среди новостей прошедшей торговой недели стоит отметить, что первая публичная криптовалютная биржа Coinbase начала тестировать подписку Coinbase One. Это позволит клиентам торговать цифровыми активами с нулевой комиссией, а также в приоритетном порядке получать техническую поддержку.

"Среди кричащих событий – безусловно факт роста стоимости токена CAT за неделю на 1227%. Уже в среду, 3 ноября, альткоин достиг уровня $1,6, а его капитализация составила $10,8 млн. В свою очередь цена токена Yel.Finance за семь дней выросла на 2435%, до $0,236, а токен MST за неделю подорожал на 2627%" , – отмечает Ковальчук.

Прогнозы на всю следующую неделю только оптимистичные, добавляет он, и покупки криптовалют даже на максимальных уровнях не являются причиной для опасений.

"Оценки роста по каждой отдельной криптовалюте находятся в разы выше существующих максимумов, и без форс-мажорных событий ноябрь может стать периодом для того самого ралли по рынку криптовалют" , – подчеркнул главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

Среди форс-мажорных событий эксперт рассматривает комментарии относительно регулирования рынка со стороны США. Важный момент заключается в том, что особую волатильность по рынку стоит ожидать в выходные дни.

"По сути, все макроэкономические события и статистические релизы уже прошли. Значит, криптотрейдеры будут учитывать и потенциал спроса на защитные доллар США и золото, и оценивать по времени приток более мелких инвесторов на криторынок. Совокупность новостей начала месяца по всему миру всегда сказывается ростом волатильности на крипторынке" , – утверждает аналитик.

Диапазон колебания биткоина на вторую неделю ноября, по мнению Ковальчука, составляет $8000 с поддержкой на уровне $58 000 и сопротивлением на уровне $66 000 за монету.