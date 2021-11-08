Новые тренды головных уборов на зиму 2022

Планируя свой зимний гардероб, особенное внимание нужно уделить головным уборам, поскольку даже такая незначительная деталь, как шапка или кепка, могут испортить весь образ, сообщает Обозреватель.

Стилист Александра Войсевич, рассказала какие головные уборы будут на пике популярности этой зимой, а какие – уже вышли из моды. Кроме того, модный эксперт подсказала, с какой верхней одеждой лучше сочетать теплые панамы, береты и кепки.

1. Панама (меховая, плюшевая или с нейлона)

Панама сочетается с пальто благодаря полярности классики и спорта. Также хорошо сочетаются разные финиши и материалы. Например, интересно будет смотреться плюшевая панама с обычными гладкими пуховиками. Но учтите, что плюшевую или меховую панаму можно носить и с таким же плюшевым пальто-тедди или курткой в тон.

Панама сочетается с пальто благодаря полярности классики и спорта

2. Дутые, кожаные и шелковые платки Шелковые платки – классика вне времени, а платки дутые или кожаные – более трендовые варианты для смелых модниц. Их можно повязывать, например, как на шоколадке "Аленка" или носить как бандану.

Шелковый платок можно сочетать вместе с кепкой или бейсболкой: повязать как бандану и сверху одеть еще кепку, чтобы максимально утеплиться.

Шелковые платки – классика вне времени, а платки дутые или кожаные – более трендовые варианты

3. Берет

Берет сейчас на пике популярности. Это базовая классическая модель, которая представлена практически во всех коллекциях дизайнеров. Эта вещь подойдет девушкам, любящим классический романтический стиль.

Можно сочетать со спортивным пуховиком, с курткой-авиатор, классической шубой и пальто.

Берет сейчас на пике популярности

Подводя итоги, жестких правил сочетания головных уборов в сезоне зима 2021-2022 нет. Стоит смотреть на то, чтобы образ в целом смотрелся гармонично и закончено. Более важен свой персональный стиль.

"Отказаться лучше от головных уборов с обильным декором, стразами, розочками и пайеточками. Стоит выбросить шапки с массивными украшениями и крупной вязкой. Актуальны более лаконичные модели, цвет может быть разным, но сам дизайн как можно более минималистичный" , – объясняет стилист Александра.

Этой зимой лучше отказаться от головных уборов с обильным декором

Кроме того, шапка, шарф и перчатки уже можно не носить "наборчиком". В этом сезоне самым стильным вариантом будет комбинация разных оттенков одного цвета.