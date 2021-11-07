Производство Chevrolet Bolt будет приостановлено

General Motors объявила о намерении приостановить производство электромобилей Chevrolet Bolt на заводе Orion в Мичигане на 3 недели. Данное решение, вероятно, продиктовано проблемами, которые ранее возникли у данной модели в связи с производственным браком тяговых аккумуляторов, сообщает 3Dnews.

Как сообщила GM, производство Bolt будет приостановлено с 15 ноября по 6 декабря. Такое происходит не впервые: компания была вынуждена пойти на данную меру ещё в августе, когда подтвердился факт массового брака аккумуляторов Bolt, и было объявлено об отзыве, свою роль сыграл и дефицит чипов. Проблема связывается с поставщиком батарей — компанией LG. Производственный дефект привёл к возгоранию не менее десятка электромобилей, их уничтожению и повреждению имущества.

Ограниченное производство Chevrolet Bolt на заводе было возобновлено 1 ноября, за две недели компания решит ряд вопросов, связанных с оптимизацией цепочек поставок и предоставлением временных замен для отзываемых машин. Отзыв электромобилей и замена потенциально проблемных аккумуляторов, заявила GM, остаются приоритетом для компании — график работы завода Orion будет и в дальнейшем корректироваться в зависимости от решения этой задачи.

На стоянках GM остаётся партия нереализованных Bolt, и прежде чем они поступят в продажу, производитель проведёт дополнительную сертификацию. Основную часть расходов на отзыв и замену аккумуляторов возьмёт на себя компания LG как производитель батарей — это примерно $2 млрд. Но, несмотря на возникшую проблему, американская и корейская компании продолжат совместную работу.