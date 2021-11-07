Власти Польши отреагировали на протесты после смерти беременной

В Министерстве здравоохранения Польши обнародовали комментарий в связи с массовыми протестами из-за смерти молодой беременной женщины, там напомнили, что врачи в случае кровотечения или воспаления имеют право делать аборт, сообщает Украинская правда.

В Минздраве страны отметили, что в случае наступления состояния, угрожающего жизни или здоровью беременной, в том числе воспалительный процесс или кровотечение, немедленное прерывание беременности законно, и достаточным основанием для решения врача может быть одна из вышеупомянутых причин.

В то же время у умершей женщины отошли воды, а это состояние само по себе не является показанием для прерывания беременности. О кровотечении у погибшей женщины речь не шла – она умерла от развившегося сепсиса.

Министерство теперь предлагает польским врачам в ситуациях преждевременного отхождения вод сначала убедиться в том, что воды действительно отошли, взять образцы у беременной и сделать анализы, контролировать состояние женщины – количество ударов сердца, давление, при определенных условиях ввести антибиотики.

В случае "признаков угрозы жизни плода… может быть рассмотрено прерывание беременности. Решение остается за женщиной после предоставления исчерпывающей информации относительно угрозы жизни плода и его шансов выжить".

"Подчеркиваем, что врачи не должны бояться принимать очевидные решения исходя из своего опыта и профессиональных знаний" , – говорится в заявлении Минздрава Польши.

Адвокат называет Изабелу первой жертвой почти полного запрета абортов в Польше. У умершей остались 9-летний ребенок и муж.

В больнице, где произошла трагедия, заявили, что дело расследует прокуратура, однако заверили, что решение по Изабеле врачи принимали с учетом действующих в Польше правовых положений.

Десятки тысяч человек в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о погибшей Изабеле. Она умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ей не сделали аборт, несмотря на проблемную беременность.