Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Тина Кароль не боится показываться перед поклонниками в естественном виде. Они отмечают – звезда выглядит словно девчонка. Недавно Тина сменила имидж и стала яркой блондинкой с густой челкой. В таком образе она уже успела сняться в нескольких пикантных фотосетах, сообщает РБК-Украина.

Видео повседневного образа без косметики певица поделилась в Instagram.

Кароль показала ролик, на котором предстала без макияжа и фильтров. Она позировала у зеркала в домашних интерьерах. На певице – черный облегающий комбинезон, она дополнила образ высокими сапогами-чулками на каблуке. Тина собрала волосы в хвост.

На видео из авто артистка обращается к поклонникам в шуточной форме.

"Предлагаю завести аккаунт челка Тины и ее удачи и неудачи" , - высказалась она в камеру, поправляя выбившуюся прядь.

К слову, недавно звезда раскрыла некоторые подробности личной жизни. Так, она рассказала, что занимается силовой йогой. Тина довольно часто делится с фанами видео своих тренировок, на которых повторяет настоящие акробатические трюки. Такая основательная поготовка помогает звезде держать себя в форме.