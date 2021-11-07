Шпионили за пограничниками: в Черновицкой области задержали контрабандистов

На Буковине поймали злоумышленников, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов могли шпионить за пограничниками. Кроме того, они перемещали контрабандные сигареты на территорию другой страны, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Накануне оперативники Черновицкого отряда с привлечением спецназовцев "Дозора" и резервов отдела "Красноильск" задержали двух человек без документов, которые за пять километров до границы дистанционно управляли летательным аппаратом.

Фото: ГПСУ

"По результатам осмотра места происшествия и опроса задержанных, правоохранители не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижения пограничных нарядов и небом перемещали табачную продукцию через границу, на что указывает грузоподъемность обнаруженного летательного аппарата" , - говорится в сообщении.

Фото, полученное от наших источников в пограничной службе / Курс Украины

Фото: ГПСУ

Кроме летательного аппарата на месте взлета и посадки БПЛА, правоохранители обнаружили также два автомобиля Ford Connect и Mitsubishi Pajero. Сейчас все детали выясняет следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.