Врач спрогнозировал, когда в Украине наступит конец COVID-19

Если в Украине показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 будут оставаться на таком же высоком уровне, как сейчас, то через несколько месяцев в стране может сформироваться коллективный естественный иммунитет, сообщает УНИАН.

Когда большинство украинцев переболеет, эпидемия остановится, считает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Когда же остановится пандемия? Когда большинство украинцев переболеет" , – отметил медик.

Врач добавил, что в Украине неофициально ежедневно более 100 000 новых случаев инфицирования коронавирусом, а официально фиксируется гораздо меньше, поскольку тесты делают не так часто, как нужно.

"Можно предположить, что за один месяц переболеет 3 000 000 украинцев. Если показатели будут оставаться такими высокими, то через несколько месяцев мы таки получим коллективный естественный иммунитет" , – считает Жиравецкий.

Пандемия началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине ввели карантин.