Беларусь увеличивает число авиарейсов с Ближнего Востока

Беларусь продолжает расширять свои планы полетов из страны Ближнего Востока, что увеличит количество нелегальных беженцев в ЕС, сообщает Укринформ.

До марта следующего года запланировано около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Эти три аэропорта чаще всего используются мигрантами для прямых рейсов в Беларусь, чтобы поехать дальше в ЕС.

В ближайшее время с Ближнего Востока появится возможность летать и в пять других белорусских аэропортов, которые из национальных будут переквалифицированы в международные. Один из них расположен всего в 20 километрах от польской границы в Гродно.

Ежедневно в Минск прибывает от 800 до 1000 мигрантов.

Сейчас рейсов из региона в Минск уже вдвое больше, чем зимой 2019/2020. Тогда, согласно сообщению, в Минск приземлились около 17 самолетов из этих и других аэропортов Ближнего Востока. Число уменьшилось с начала пандемии короны.

Как сообщалось, Германия и ЕС обвиняют Александра Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока в ЕС через границы Польши, Литвы и Латвии в ответ на европейские санкции.