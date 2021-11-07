На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены

Сегодня, 7 ноября, в результате обстрела со стороны российских боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Еще двое бойцов Вооруженных сил получили ранения, сообщает Обозреватель.

Как пишет пресс-служба штаба ООС, с начала суток вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. При это оккупанты дважды использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

У Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс боеприпасов ВОГ-17.

Вблизи Водяного боевики задействовали беспилотник и сбросили боеприпасы типа ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – сказано в сообщении .

В штабе ООС добавили, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.