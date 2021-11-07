В храмах УГКЦ начнут работу центры вакцинации от COVID-19

В храмах Украинской грекокатолической церкви будут действовать пункты вакцинации от коронавируса. Первый центр начал работу сегодня, 7 ноября, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет журналист София Кочмар-Тимошенко на своей странице в Facebook. По ее словам, прихожане могут привиться препаратами CoronaVac и AstraZeneca каждый день с 10 до 17.

"Чтобы проявить сегодня уважение достоинству человеческой жизни надо делать три вещи: не бояться вакцинации, носить маску и мыть руки. В начале пандемии мы пообещали, что если не хватит места в больницах, мы откроем двери наших храмов под госпитали. Сегодня мы это делаем, чтобы мобильные бригады медиков могли проводить вакцинацию" , – сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Как рассказала Кочмар-Тимошенко, после молитвы священнослужитель подошел к медикам и поблагодарил их за работу.