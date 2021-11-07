Нелегалы на границе Беларуси атаковали польских военных
Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье атаковали польских военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео в твиттере разместило в воскресенье Министерство национальной обороны Польши.
"Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии по крайней мере одного белоруса сегодня атаковала наши посты", - сообщили в министерстве.
Как сообщалось, на польско-белорусской границе рядом с пограничниками задачу выполняют около 10 тысяч польских военнослужащих.