Суд отказал в пересчете результатов выборов мэра Харькова

Харьковский окружной административный суд отклонил иск наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" в отношении результатов выборов мэра Харькова. Наблюдатели просили суд объявить пересчет голосов на нескольких участках, сообщает РБК-Украина.

"В обоих случаях отказ в иске происходил по формальным признакам, ведь Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов" , - отметили наблюдатели.

Как говорят в "ОПОРА", суд признал, что наблюдатели были на участках, а данные об итогах голосования в протоколах УИК и районных ТИК имеют разногласия.

"Однако установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию административного суда" , - добавили в сети.

Организация планирует обжаловать решение Харьковского окружного административного суда в апелляционном суде.

Напомним, наблюдатели от гражданской сети "ОПОРА" заявили о фальсификации результатов голосования на некоторых избирательных участках в Харькове.

В то же время местный ТИК отказался пересчитывать голоса на выборах в Харькове.