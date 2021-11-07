В Гааге прошли протесты против COVID-ограничений

Демонстранты в Гааге выступали против использования свидетельств о вакцинации и QR-кодов, которые, по их мнению, разделяют общество, сообщает Корреспондент.

"Несколько десятков тысяч демонстрантов собрались в Гааге, чтобы выразить протест против карантинных мер", - говорится в сообщении .

Демонстранты в Гааге выступали против использования свидетельств о вакцинации и QR-кодов, которые, по их мнению, разделяют общество.

По данным полиции, акция протеста была в основном мирной, но некоторые протестующие бросали фейерверки и выкрикивали ругательства в адрес полицейских.