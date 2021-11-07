В Гааге прошли протесты против COVID-ограничений
Демонстранты в Гааге выступали против использования свидетельств о вакцинации и QR-кодов, которые, по их мнению, разделяют общество, сообщает Корреспондент.
"Несколько десятков тысяч демонстрантов собрались в Гааге, чтобы выразить протест против карантинных мер", - говорится в сообщении.
Демонстранты в Гааге выступали против использования свидетельств о вакцинации и QR-кодов, которые, по их мнению, разделяют общество.
По данным полиции, акция протеста была в основном мирной, но некоторые протестующие бросали фейерверки и выкрикивали ругательства в адрес полицейских.