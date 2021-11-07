Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после завершения работы в должности не планирует заниматься политикой, сообщает Deutsche Welle.

"О вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне" , — сказала Меркель.

Она отметила, что еще не знает, чем именно будет заниматься после выхода на пенсию:

"Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову".

Главными вызовами работы в должности федерального канцлера Меркель назвала так называемый кризис беженцев в Германии в 2015 году, когда в страну прибыли более миллиона искателей убежища, а также нынешнюю пандемию коронавирусной болезни.

"Это, пожалуй, события, где становится очевидным их влияние на людей, где приходится сталкиваться с человеческими судьбами" , — сказала она.

Напомним, 26 октября в связи с началом работы Бундестага нового созыва официально завершились полномочия Ангелы Меркель, но она останется в должности канцлера Германии до избрания нового.