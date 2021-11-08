8 ноября 2021 - праздник, приметы и именинники, что нельзя делать
В этот день в мире отмечаются Международный день пианиста, Всемирный день без Wi-Fi, Всемирный день усыновления, Всемирный день сирот, Всемирный день рентгенографии, Всемирный день ответственного туризма, Международная неделя науки и мира, Международный день радиологии, День солидарности с интерсекс-людьми, Всемирный день градостроительства или Всемирный день урбанизма, сообщает УНИАН.
В США - День государственности штата Монтана, День STEAM-образования, День коктейля "Харви Волбенгер", День подстрекательства и каламбуров, День Барака Обамы в штате Алабама, День родителя как учителя, День капучино, День достаточного количества времени, День болвана, в Боливии - День черепов, на Каймановых островах - День памяти, в Кыргызстане - День памяти жертв политических репрессий, в Китае - День журналиста, в Азербайджане - День работников Бакинского метрополитена, в Казахстане - День статистика, в Микронезии - День конституции Понпеи, в Канаде - День ветеранов-аборигенов, в Тувалу - День рождения наследника престола.
Памятные даты 8 ноября, годовщины и события
В 1602 году в Оксфорде была основана Бодлианская библиотека.
В 1888 году во время циклона судно "Vaitarna", шедшее под флагом Британской Индии, пропало близ побережья Гуджарата. Погибли 746 человек.
В 1893 году в американском штате Колорадо женщины получили право участвовать в выборах.
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в университетской лаборатории, неожиданно открыл "всепроникающие" лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют "Х-лучами", или рентгеновскими. Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью излучения. Открытие ученого сильно повлияло на развитие науки.
Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 8 ноября чтит память великомученика Димитрия Солунского. Другие названия праздника: "Дмитров день", "Большие Осенины".
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя есть первый блин - он предназначен для усопших. Не нагружайтесь сильно физически. Также не берите в долг и не давайте взаймы.
Приметы на 8 ноября
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- утром иней - зимой будет очень много снега;
- много снега - на Пасху он не растает;
- холодно и идет снег - весна поздно придет;
- оттепель - будет тепло и зимой, и весной.
Именины 8 ноября
Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия и Антона.
Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.