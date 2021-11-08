Покупателей фейковых COVID-сертификатов могут "амнистировать"

В Украине могут упростить механизм "амнистии" граждан, которые приобрели поддельный COVID-сертификат и все же решили вакцинироваться, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что сейчас процедура аннулирования фейкового сертификата достаточно сложная.

"Когда человек (оформивший фейковый COVID-сертификат, – Ред.) приходит в пункт прививки или к своему семейному врачу, врач должен сообщить об этом Национальной полиции, они должны составить протокол об этом факте. Затем эти данные необходимо убрать из Helsi, из Дії. Должен быть какой-то короткий путь. Сейчас путь есть, но он довольно длинный" , – отметила она.

По ее словам, возможно, что на покупку подделки некоторые украинцы решились по определенным не слишком весомым причинам и теперь жалеют об этом.

"Хотел поехать за границу и решил, что проще будет купить COVID-сертификат. Это было три месяца назад, в отпуск съездили, а теперь здесь Дельта, "красная" зона, страшно" , – предположила Кравчук.

Нардеп заявила, что "здоровье человека для нас самое важное" , поэтому процедуру "амнистии" следует упростить.

"Я думаю, при обсуждении и принятии законопроекта об уголовной ответственности следует говорить о процессе амнистии" , – добавила она.

Отвечая на вопрос, будут ли таких людей штрафовать, Кравчук уточнила:

"Поскольку закон не имеет обратной силы, он будет касаться тех, кто будет покупать COVID-сертификаты после принятия законопроекта".