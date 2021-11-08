Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, понизился до уровня 26.10 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 30.10 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 ноября 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился на 30 коп до 35.16 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 18 коп до 28.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.54 за 1 польский злотый.