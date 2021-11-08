Курс валют НБУ на 8 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 8 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, понизился до уровня 26.10 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 30.10 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 ноября 2021 года.
Курс фунта стерлингов снизился на 30 коп до 35.16 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 18 коп до 28.52 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.54 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.102000
|EUR
|Евро
|30.096900
|RUB
|Рубль
|0.366970
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.158100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.517400
|PLN
|Польский злотый
|6.540200