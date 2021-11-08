Дорофеева впервые прокомментировала отравление в Египте
Известная украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала о своей госпитализации в Египте из-за отравления, вследствие чего был отменен ее субботний концерт, сообщает УНИАН.
В Stories на своей странице в Instagram сегодня ночью звезда сообщила, что уже прилетела в Киев.
"В субботу со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", - написала она.
Отдельно Дорофеева поблагодарила за поддержку свою команду, а также сообщила, что врачи не могли поставить ей капельницу пять раз.
"Это при том, что я панически боюсь уколов", - написала она, опубликовав фото из палаты.
Дорофееву госпитализировали: что произошло
В субботу, 6 ноября, певицу госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Тогда же сообщалось об отмене ее концерта. Позже стало известно, что Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю.