Дорофеева впервые прокомментировала отравление в Египте

Известная украинская певица Надя Дорофеева впервые рассказала о своей госпитализации в Египте из-за отравления, вследствие чего был отменен ее субботний концерт, сообщает УНИАН.

В Stories на своей странице в Instagram сегодня ночью звезда сообщила, что уже прилетела в Киев.

"В субботу со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали" , - написала она.

Отдельно Дорофеева поблагодарила за поддержку свою команду, а также сообщила, что врачи не могли поставить ей капельницу пять раз.

"Это при том, что я панически боюсь уколов" , - написала она, опубликовав фото из палаты.

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофееву госпитализировали: что произошло

В субботу, 6 ноября, певицу госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. Тогда же сообщалось об отмене ее концерта. Позже стало известно, что Дорофеевой стало плохо из-за несвежего барбекю.