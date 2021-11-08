Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ

Евгений Комаровский предостерег от массового использования противовирусных препаратов в сезон ОРВИ, когда многие взрослые и дети болеют респираторными заболеваниями, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Он добавил, что есть лекарства от гриппа или ВИЧ, но это очень сильные препараты, которые токсичны и их применяют только в критических ситуациях, когда человек может умереть.

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус" , - заявил известный украинский педиатр.

Комаровский также отметил, что все, что рекламируют, как средства от ОРВИ, являются "фуфломицинами" ( препарат, предлагаемый в качестве лекарства, но в действительности не обладающий лечебными свойствами, так называемые "иммуномодуляторы").

Врач заявил, что дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год, и их организм способен справиться с заболеванием сам.